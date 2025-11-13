ЗАРЕЖДАНЕ...
|Забраниха на Румен Радев да се вози в личния си автомобил
Единия от тях е на "ДПС-Ново Начало" внесен от Хамид Хамид и група народни представители. С тези промени се забранява на физически лица да предоставят лични автомобили на Националната служба за охрана, както и такива автомобили не могат да се оборудват като автомобили със специален режим на движение, се посочва в законопроекта.
Вторият законопроект бе внесе от Министерски съвет, с който се задължава НСО да прехвърли колите, които возят държавния глава, на президентската институция. Преназначени ще бъдат и служителите, които го возят.
Така с тези приети закони държавният глава Румен Радев няма да може да присъства на официални събития с личния си автомобил.
