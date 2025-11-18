© Facebook Както отбелязах преди време, разединителят на българското общество Румен Радев използва специално закупена "Шкода“ само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат. Това заяви депутатът от "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.



Според Стоянов в момента президентът Радев манипулира гражданите, представяйки се като "човек от народа“, а реалността според депутата от "ДПС -Ново начало" е друга - откровен популизъм.



В публикацията в социалните мрежи бившият вътрешен министър коментира, че на 16.11 2025 година вечерта, около 19:30 часа, на АМ "Тракия“, непосредствено преди София, е бил засечен кортежът на Радев, "който "тактично“ е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа."



Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки.



Между другото, нали именно Радев е този, който ежедневно говори за погазване на закона, за злоупотреби и други подобни фрази? Би било добре, докато критикува, да обърне внимание на своите съветници, секретари и определени лица от президентската администрация, които продължават ежедневно и НЕрегламентирано да използват автомобили и шофьори на НСО. Да, слязоха от луксозните лимузини, но веднага се метнаха на други автомобили на НСО, надявайки се, че никой няма да ги забележи, тъй като са по-стари и от по-нисък клас. Номерата им може да минават пред хората, но не и пред тези, които денонощно ги обслужват.



