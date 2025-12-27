Предстои описване на щетите в село Гелеменово

© БНТ Остава в сила бедственото положение в пазарджишкото село Гелеменово, което се наводни след порoйните дъждове преди ден.



Ситуацията там се нормализира. Багерите на "Напоителни системи" укрепиха дигата.



Междуведомствена комисия ще започне да описва щетите.