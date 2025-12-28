Напрежението в Гелеменово расте, местниte заплашват с протест

© бТВ Конфликт в Гелеменово след наводнението. От "Напоителни системи“ спряха работа и обвиниха кметицата на селото, че ги заплашвала и пречи на работата им.



Светлана Андреева не отговори на нашите обаждания и текстови съобщения. Екип на bTV провери на място какво се случва в селото.



Местните твърдят, че сами почистили коритото на реката след сечта. Заради подобно отношение, вместо да обезопасят дерето на реката, от "Напоителни системи“ напускат Гелеменово.



Живущите на улица "17-а“ са притеснени, че изкореняването на дърветата от стената на дигата ще предизвика ново бедствие:



"Почнаха да изкореняват корените. Как ще стане това?! Нали ще падне тази дига като дойде пак водата“, казва Костадин Лазаров.



По думите ѝ местните хора не позволили на багерите да продължат



Улицата осигурява единствения достъп до имотите, а от "Напоителни системи“ имали намерение да я засипят, тъй като била дига.







"Този асфалтов път се намира един метър под нивото, което е по проект, на тази дига. Пътят е достатъчно широк. Можехме да насипем дигата и да оставим преминаване отзад зад нея до къщите докато се реши този проблем“, обясни Сашка Маврикова, управител на " Напоителни системи“, клон "Тополница“.



"Тука има улица "17-а“ номер девет. Това не законно ли е, как да си влезне човека в имота?“, пита Костадин Лазаров.



Местните твърдят, че сами копали диги в нощта на наводнението. Бедствието дошло от друго място, което и в момента остава непочистено.



"Сега се намираме между Елшишка река и Телки дере. Ей тук двете реки се срещат. Виждате за какво става въпрос – как не е изчистено. Тази река като дойде, бие другата и затова става това наводнение“, допълва Костадин Лазаров.



Малко след 17:30 часа вчера реката преля в края на селото и заля къщите.



Хората от Гелеменово имат намерение да протестират заради зле свършената работа от държавните и общински структури.











