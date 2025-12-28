ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Напрежението в Гелеменово расте, местниte заплашват с протест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:01Коментари (0)523
© бТВ
Конфликт в Гелеменово след наводнението. От "Напоителни системи“ спряха работа и обвиниха кметицата на селото, че ги заплашвала и пречи на работата им.

Светлана Андреева не отговори на нашите обаждания и текстови съобщения. Екип на bTV провери на място какво се случва в селото.

Местните твърдят, че сами почистили коритото на реката след сечта. Заради подобно отношение, вместо да обезопасят дерето на реката, от "Напоителни системи“ напускат Гелеменово.

Живущите на улица "17-а“ са притеснени, че изкореняването на дърветата от стената на дигата ще предизвика ново бедствие:

"Почнаха да изкореняват корените. Как ще стане това?! Нали ще падне тази дига като дойде пак водата“, казва Костадин Лазаров.

По думите ѝ местните хора не позволили на багерите да продължат

Улицата осигурява единствения достъп до имотите, а от "Напоителни системи“ имали намерение да я засипят, тъй като била дига.

 

"Този асфалтов път се намира един метър под нивото, което е по проект, на тази дига. Пътят е достатъчно широк. Можехме да насипем дигата и да оставим преминаване отзад зад нея до къщите докато се реши този проблем“, обясни Сашка Маврикова, управител на " Напоителни системи“, клон "Тополница“.

"Тука има улица "17-а“ номер девет. Това не законно ли е, как да си влезне човека в имота?“, пита Костадин Лазаров.

Местните твърдят, че сами копали диги в нощта на наводнението. Бедствието дошло от друго място, което и в момента остава непочистено.

"Сега се намираме между Елшишка река и Телки дере. Ей тук двете реки се срещат. Виждате за какво става въпрос – как не е изчистено. Тази река като дойде, бие другата и затова става това наводнение“, допълва Костадин Лазаров.

Малко след 17:30 часа вчера реката преля в края на селото и заля къщите.

Хората от Гелеменово имат намерение да протестират заради зле свършената работа от държавните и общински структури.

 

 



Още по темата: общо новини по темата: 5
27.12.2025 »
27.12.2025 »
27.12.2025 »
26.12.2025 »
25.12.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Днес откриват ски зоната в Пампорово
08:36 / 28.12.2025
Карлово помни своите герои от Кербала!
14:06 / 27.12.2025
Богати трапези в центъра на Брезово
14:48 / 26.12.2025
Шапки долу пред тези младежи
19:45 / 24.12.2025
Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван
17:24 / 24.12.2025
Коледно чудо в община Асеновград
14:25 / 20.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: