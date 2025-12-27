ИЗПРАТИ НОВИНА
По искане на кмета и след отправени заплахи: Ремонтът на дигата край Гелеменово е спрян
Автор: Георги Кирилов 17:47
По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на "Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. 

Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до Прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.

Екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане, се посочва още в съобщението. Припомняме, че на 25.12 в село Гелеменово обявиха частичното бедствено положение за срок от 7 дни заради наводнения. 


Още по темата: общо новини по темата: 3
27.12.2025 Предстои описване на щетите в село Гелеменово
26.12.2025 Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
25.12.2025 Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово






