По искане на кмета и след отправени заплахи: Ремонтът на дигата край Гелеменово е спрян

По искане на кмета на село Гелеменово - Светлана Андреева, служителите на "Напоителни системи" ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.



Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото. Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до Прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.



Екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане, се посочва още в съобщението. Припомняме, че на 25.12 в село Гелеменово обявиха частичното бедствено положение за срок от 7 дни заради наводнения.