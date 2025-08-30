ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", написа тя в поста в социалната мрежа.
Лагард допълва, че макар да трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивият национален символ, избран от Българската народна банка (БНБ).
"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", посочва председателят на ЕЦБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1239
|предишна страница [ 1/207 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изтекоха кадри от огнения ад край Лясковец
09:49 / 30.08.2025
Нов голям проблем, който ще засегне хиляди
09:09 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само п...
09:06 / 30.08.2025
Младеж остана завинаги на 19
08:41 / 30.08.2025
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
08:34 / 30.08.2025
Дъждът нахлува от запад
08:38 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS