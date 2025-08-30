ИЗПРАТИ НОВИНА
Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:53
©
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента. Тя публикува във Facebook снимки на монетите. 

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", написа тя в поста в социалната мрежа. 

Лагард допълва, че макар да трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивият национален символ, избран от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", посочва председателят на ЕЦБ.


Още по темата: общо новини по темата: 1239
30.08.2025 Без цени в евро по морето
30.08.2025 Ивайло Мирчев: Трябва да стиснем малко зъби
30.08.2025 Редактират учебници заради еврото
28.08.2025 Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
28.08.2025 Пенсионерка: Обявяването на цените в магазините едновременно в евро и лева обърква хората
28.08.2025 Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
