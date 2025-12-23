ИЗПРАТИ НОВИНА
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
Автор: ИА Фокус 20:41
©
"Изпращаме най-успешната година за българския туризъм. Цифрите са еднозначни - над 13 милиона посетители, над 14 милиарда лева приходи от туризъм". Това коментира Поли Карастоянова, която е изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. По думите ѝ ръстът е над 5-6%.

Тя отбеляза, че има устойчива политика в сектора. "Буквално преди дни Националният съвет по туризъм, в който участват всички представителни туристически организации, даде възможно най-високата оценка за работата на министър Боршош", заяви пред NOVA NEWS Карастоянова.

Тя даде висока оценка на сайта visitbulgaria.com. Освен това посочи като добър пример Деветата глобална конференция за винен туризъм, която се проведе у нас. Като положително отчете и предстоящото домакинство на Giro d’Italia.

Новогодишните празници

Карастоянова обясни, че зимните курорти - Пампорово, Банско и Боровец, са напълно резервирани. Къщите за гости, малките населени места, където има минерални води, също са много търсени от българските туристи.

Офертата от 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина за българския туризъм, смята още Карастоянова.

"Това означава само едно – че има туристи, български или чуждестранни, които намират за прекрасно да похарчат тези пари именно в България, именно там. Те харесват мястото, харесват хотела, харесват храната, музиката. Всичко, което им предлагат домакините, за тях е повече от стойността, от себестойността на пакета", коментира Карастоянова.

Пътуванията в чужбина

Поли Карастоянова обясни, че традиционно сред българските туристи са много предпочитани Солун и Истанбул. В последните години се наблюдава засилен интерес към страните от Персийския залив – Дубай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Катар, Оман, както и на изток - Виетнам, Китай, Тайланд.

"И можем да завършим с една корона в това отношение – Карибите. Круизите стават все по-популярни и групата от Карибските острови предлага между една и две седмици чудесни условия", обясни Карастоянова.


