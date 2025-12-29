ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Планински спасител: Не подценявайте планината през зимата
В района на Банско през вчерашния ден бурният вятър наложи спиране на почти всички лифтове във високата част на курорта и временно затваряне на пътища. Въпреки създадения дискомфорт за туристите, сериозни инциденти не са регистрирани. Получен е сигнал за изгубен турист, който впоследствие се е прибрал сам. Оказва се, че мъжът е предприел самостоятелно изкачване на връх Кутело без връзка по телефона в продължение на часове.
"Една от основните ни препоръки е туристите да не излизат сами в планината през зимата. Освен че рискуват собствения си живот, те застрашават и спасителите, които тръгват да ги търсят“, подчерта пред bTV Александър Весков от ПСС.
Той напомни, че телефоните трябва да са добре заредени, но и че ниските температури бързо изтощават батериите.
Спасителите отчитат и друг сериозен проблем – подценяването на зимните условия. Много туристи използват летни маршрути, които през зимата са изключително опасни. Често срещан пример е опитът за изкачване на връх Вихрен по класическия летен маршрут, който при сегашната снежна обстановка крие висок лавинен риск.
От ПСС съветват туристите да се движат само по зимната маркировка, предварително да планират маршрута си, да уведомят близките си за намеренията си и да носят подходяща екипировка. За любителите на зимните спортове експертите препоръчват каране основно по пистите, където условията са най-добри и контролирани.
Лавинната опасност в Пирин е повишена до трета степен по петстепенната скала – ниво, което експертите определят като най-коварно. Според Андрей Балевски от Българската лавинна асоциация снежната покривка изглежда сравнително стабилна, но при навлизане на скиори, сноубордисти или пешеходци е възможно откъсване на снежни маси, особено в подветрените склонове и в близост до билата. Силният вятър през последните дни е образувал нови снегонавявания, снежни дъски и козирки.
Спасителите призовават за отговорно поведение и напомнят, че планината не бива да се подценява, особено през зимния сезон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 198
|предишна страница [ 1/33 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма
10:36 / 29.12.2025
На Коледа почина уважаван преподавател
10:01 / 29.12.2025
Конституционен съдия: Системата формално е демократична, но по съ...
10:01 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е ...
09:29 / 29.12.2025
Експерт: Търсенето спрямо предлагането на евро в момента е 3:1, к...
08:39 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигу...
09:06 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Две земетресения са регистрирани в България
11:41 / 27.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS