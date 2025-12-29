ИЗПРАТИ НОВИНА
Планински спасител: Не подценявайте планината през зимата
Автор: ИА Фокус 08:36
©
Планинската спасителна служба (ПСС) предупреждава за сериозна опасност в българските планини през следващите дни. Заради силен вятър, променливи температури и значителни снеговалежи, във високите части съществуват сериозни рискове за туристите, включително опасност от лавини, падащи дървета и трудни условия за ориентация.

В района на Банско през вчерашния ден бурният вятър наложи спиране на почти всички лифтове във високата част на курорта и временно затваряне на пътища. Въпреки създадения дискомфорт за туристите, сериозни инциденти не са регистрирани. Получен е сигнал за изгубен турист, който впоследствие се е прибрал сам. Оказва се, че мъжът е предприел самостоятелно изкачване на връх Кутело без връзка по телефона в продължение на часове.

"Една от основните ни препоръки е туристите да не излизат сами в планината през зимата. Освен че рискуват собствения си живот, те застрашават и спасителите, които тръгват да ги търсят“, подчерта пред bTV Александър Весков от ПСС.

Той напомни, че телефоните трябва да са добре заредени, но и че ниските температури бързо изтощават батериите.

Спасителите отчитат и друг сериозен проблем – подценяването на зимните условия. Много туристи използват летни маршрути, които през зимата са изключително опасни. Често срещан пример е опитът за изкачване на връх Вихрен по класическия летен маршрут, който при сегашната снежна обстановка крие висок лавинен риск.

От ПСС съветват туристите да се движат само по зимната маркировка, предварително да планират маршрута си, да уведомят близките си за намеренията си и да носят подходяща екипировка. За любителите на зимните спортове експертите препоръчват каране основно по пистите, където условията са най-добри и контролирани.

Лавинната опасност в Пирин е повишена до трета степен по петстепенната скала – ниво, което експертите определят като най-коварно. Според Андрей Балевски от Българската лавинна асоциация снежната покривка изглежда сравнително стабилна, но при навлизане на скиори, сноубордисти или пешеходци е възможно откъсване на снежни маси, особено в подветрените склонове и в близост до билата. Силният вятър през последните дни е образувал нови снегонавявания, снежни дъски и козирки.

Спасителите призовават за отговорно поведение и напомнят, че планината не бива да се подценява, особено през зимния сезон.


Статистика: