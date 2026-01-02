ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пиратка разкъса пръстите на дете в новогодишната нощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22Коментари (0)686
© Getty images
От Областната дирекция на МВР в Бургас разкриха подробности за инцидента с пиратка, при който пострада дете.

Злополуката е станала около 23:55 часа на 31 декември по време на новогодишния концерт в центъра на Равда. Според първоначалните данни неустановено по вид и модел пиротехническо изделие тип пиратка се е възпламенило в лявата ръка на 14-годишен местен младеж, разкъсвайки пръстите му.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ-Бургас, където са започнали спешни медицински действия.

По случая е образувано досъдебно производство.


Още по темата: общо новини по темата: 261
01.01.2026 Етнолог разказва: Защо сурвакарите в Родопите и части от Тракия носят тежък камък
01.01.2026 Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
01.01.2026 Хиляди глобени шофьори навръх Нова година
01.01.2026 Патриарх Даниил: Нека 2026  да бъде година на прошката и благодатна промяна на нашия живот!
01.01.2026 Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студен фронт
01.01.2026 Патриарх Даниил води тържествена литургия в "Св. Александър Невски"
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
08:36 / 02.01.2026
С въвеждането на еврото в България: Скок в цените на тази услуга
08:14 / 02.01.2026
Прогнозата на НИМХ: Идва сняг!
07:59 / 02.01.2026
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
22:59 / 01.01.2026
Анкета на ФОКУС: Българите не знаят за какво да похарчат първото ...
22:11 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Световна черна хроника
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: