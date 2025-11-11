ИЗПРАТИ НОВИНА
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
Автор: ИА Фокус 14:40Коментари (0)706
©
По-малко от два месеца до официалното въвеждане на еврото в обращение. Страхове има, най-вече сред хората, които никога не са виждали и не са докосвали евро банкноти.

Какво ги притеснява и помогна ли им разяснителната кампания. Eто как отговарят хората от Северозапада.

На пазара, освен че набавят последните продукти за зимнината, пенсионерите обсъждат стратегиите за еврото – то ли ще ги стресне, или те – него. 

"Ами първо ще гледам да си изхарча последната пенсия до Нова година и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча пенсията само в евро. Аз нямам такива излишни пари да ги каращисвам. Да му мислят тия, къде имат големите каймета", коментира Ваня Мишева от Мездра пред bTV.

За спестяванията в лева също е ясно – обменят се в пощата или в банката, на улицата е риск.

"Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите", коментира Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца.

"Страхът от неизвестното - че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката, това са според мен основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро", казва психологът Стоянчо Христов.

Заради еврото в село Лиляче дори предприемат кампания – плътно до хората, докато свикнат. 

"С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина", казва Росен Петков, кмет на село Лиляче.


Статистика: