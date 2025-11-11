ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
Какво ги притеснява и помогна ли им разяснителната кампания. Eто как отговарят хората от Северозапада.
На пазара, освен че набавят последните продукти за зимнината, пенсионерите обсъждат стратегиите за еврото – то ли ще ги стресне, или те – него.
"Ами първо ще гледам да си изхарча последната пенсия до Нова година и след това ми дават пенсията в евро и почвам да харча пенсията само в евро. Аз нямам такива излишни пари да ги каращисвам. Да му мислят тия, къде имат големите каймета", коментира Ваня Мишева от Мездра пред bTV.
За спестяванията в лева също е ясно – обменят се в пощата или в банката, на улицата е риск.
"Да внимават, когато пазаруват, когато обменят валута. Измамниците в момента мислят как да ги излъжат тях, защото те са най-уязвимата част от населението – пенсионерите", коментира Иван Грозданов, директор на НОИ – Враца.
"Страхът от неизвестното - че не знаем какво ще се случи, дали ще успеят и ще реагират адекватно в магазина, в пощата и в банката, това са според мен основните притеснения, а не толкова, че ще се сменят парите. Пет евро са пет евро", казва психологът Стоянчо Христов.
Заради еврото в село Лиляче дори предприемат кампания – плътно до хората, докато свикнат.
"С най-възрастните сме се разбрали, че ще им помагаме по всякакъв начин. Аз лично ще ги придружавам в магазина", казва Росен Петков, кмет на село Лиляче.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България получава 438,6 млн. евро
14:13 / 11.11.2025
Правителството ускорява изграждането на четирилентов път Асеновгр...
13:46 / 11.11.2025
Гурбетчийка: Смених работата и за две години спестих 60 000 евро
13:04 / 11.11.2025
Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани ...
12:16 / 11.11.2025
Задържаха най-пияния шофьор
11:43 / 11.11.2025
Цветан Симеонов: Безцелно раздават пари на полицаи и учители
11:46 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS