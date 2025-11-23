ИЗПРАТИ НОВИНА
Пазете се! Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
Автор: ИА Фокус 12:54Коментари (0)574
©
Грипът настъпва полека. В момента преобладават така наречените сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон. Това са риновирусите, които са причинител на обикновената настинка или простуда, респираторно-синцитиален вирус, метапневмовируси и други, след които по принцип закономерно идва грипният вирус или грипният сезон. Това обясни пред NOVA инфекционистът проф. Георги Попов. 

Той прогнозира, че грипният сезон ще настъпи по-рано, но няма индикации заболяването да протича по-тежко. "За по-ранното настъпване на грипа свидетелстват данните от Южното полукълбо — в Южна Америка и в Австралия вирусът на грипа е засегнал хората около 3–4 седмици по-рано. И Европейският център по заболяванията дава индикации  за по-ранно настъпване в Европа", посочи той.

Според него грипният сезон ще настъпи около първите седмици на януари. А острият пик на инфекцията ще е през февруари.

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

По отношение на антигрипните ваксини професор Попов посочи, че трябват около 10–14 дни, за да се образуват антителата и след това  ваксината да предпазва. "Така че и сега може човек да се ваксинира — особено рисковите групи: възрастните хора над 65 години, за които е отделена и безплатна ваксина; малки деца - често боледуващи; и бременни жени. Абсолютно и сега е времето, в което те могат да се ваксинират", категоричен е медикът. 

Той коментира и ситуацията с СOVID. "Той е непрекъснато сред нас. Твърде силно е изразена промяната в клиничната му характеристика. Сега виждаме болни, които се оплакват само от режеща болка в гърлото, кихане и кашлица. Но я няма тази висока температура, или може да бъде около 37,5 градуса. И  болните са абсолютно работоспособни и не се обръщат към личните си лекари или към специалисти, и оттам разпознаването става доста по-трудно. Те заразяват други хора, които от своя страна също доста леко преболедуват", обясни той. 

По отношение на ваксинацията срещу коронавирус професор Попов подчерта, че "тя винаги стои на дневен ред, но трябва да е с бустер, който е пригоден към текущия вариант на вируса".

"Сега в Европа и в България вариантът на Omicron със страховито наименование "Франкенщайн" — е разпространен. Но трябва да се направи бустерна доза именно за този подвариант на вируса. Иначе ваксинацията винаги е на дневен ред. И затова има COVID. защото имунният статус на населението спада, ваксинационният статус също — и оттам идва нова минивълна. Една такава минивълна наблюдавахме през октомври, но сега през ноември позатихва", категоричен е инфекционистът.


