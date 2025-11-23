ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пазете се! Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
Той прогнозира, че грипният сезон ще настъпи по-рано, но няма индикации заболяването да протича по-тежко. "За по-ранното настъпване на грипа свидетелстват данните от Южното полукълбо — в Южна Америка и в Австралия вирусът на грипа е засегнал хората около 3–4 седмици по-рано. И Европейският център по заболяванията дава индикации за по-ранно настъпване в Европа", посочи той.
Според него грипният сезон ще настъпи около първите седмици на януари. А острият пик на инфекцията ще е през февруари.
Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари
По отношение на антигрипните ваксини професор Попов посочи, че трябват около 10–14 дни, за да се образуват антителата и след това ваксината да предпазва. "Така че и сега може човек да се ваксинира — особено рисковите групи: възрастните хора над 65 години, за които е отделена и безплатна ваксина; малки деца - често боледуващи; и бременни жени. Абсолютно и сега е времето, в което те могат да се ваксинират", категоричен е медикът.
Той коментира и ситуацията с СOVID. "Той е непрекъснато сред нас. Твърде силно е изразена промяната в клиничната му характеристика. Сега виждаме болни, които се оплакват само от режеща болка в гърлото, кихане и кашлица. Но я няма тази висока температура, или може да бъде около 37,5 градуса. И болните са абсолютно работоспособни и не се обръщат към личните си лекари или към специалисти, и оттам разпознаването става доста по-трудно. Те заразяват други хора, които от своя страна също доста леко преболедуват", обясни той.
По отношение на ваксинацията срещу коронавирус професор Попов подчерта, че "тя винаги стои на дневен ред, но трябва да е с бустер, който е пригоден към текущия вариант на вируса".
"Сега в Европа и в България вариантът на Omicron със страховито наименование "Франкенщайн" — е разпространен. Но трябва да се направи бустерна доза именно за този подвариант на вируса. Иначе ваксинацията винаги е на дневен ред. И затова има COVID. защото имунният статус на населението спада, ваксинационният статус също — и оттам идва нова минивълна. Една такава минивълна наблюдавахме през октомври, но сега през ноември позатихва", категоричен е инфекционистът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17254
|предишна страница [ 1/2876 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ТИР се блъсна в мантинелите на АМ "Тракия" край Пловдив, отцепват...
13:31 / 23.11.2025
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да р...
13:09 / 23.11.2025
Мъж взе фатално решение и се самоуби по особено жесток начин
12:37 / 23.11.2025
Тодор Кръстев: Смутих се от разказа на пловдивска красавица
12:10 / 23.11.2025
Не е за вярване какво се случва с цените на плодовете и зеленчуци...
11:44 / 23.11.2025
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съ...
12:16 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS