ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Автор: Елиза Дечева 12:18Коментари (4)678
©
ПП-ДБ внесе нов вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството. 

"Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим". Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев

"Ако правителството не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което най-вероятно ще бъде или вторник, или сряда, ще свикаме още по-голям протест", каза още той. 

"Очакваме всяка една политическа сила с поне малко политически инстинкт, да подкрепи вота, защото управляващите губят подкрепа с всяка минута, в която стоят на власт и обслужват Пеевски", допълни Божидар Божанов

По негови думи вотът е бил подкрепен от АПС и МЕЧ.

"Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, очакваме да има по-голяма избирателна активност, която да удави всичките купени гласове на Пеевски", каза Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова лидера на "ДПС-Ново Начало" да "спре да си играе с етническата карта на страната.

Да спре да използва българските турци и роми като жив щит в опит да се спаси от изкарване от общественополитическия живот на България. В събота си събира областните координатори и кметове на София, за да дава квоти и да организира контрапротест. Това не трябва да се случва", подчерта Мирчев.

По-рано премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вота.


Избори ще има, въпроса е дали до тях ще се стигне по мирен път, или чрез протести и погроми. На хората им писна да живеят в кочината на Двете Прасета!
+1
 
 
Големи палячовци.Трябват ли ни нови избори?.Категорично не!!!Но ако има нека тези,които ги искат да платят сметката.
+1
 
 
Абе джендъри, и какво като има нови избори, пак 90млн лв на вятъра, Бойко пак ще ви бие като шкембе в дувар.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

