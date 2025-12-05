ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета "Желязков"

© ПП-ДБ внесе нов вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството.



"Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим". Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.



"Ако правителството не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което най-вероятно ще бъде или вторник, или сряда, ще свикаме още по-голям протест", каза още той.



"Очакваме всяка една политическа сила с поне малко политически инстинкт, да подкрепи вота, защото управляващите губят подкрепа с всяка минута, в която стоят на власт и обслужват Пеевски", допълни Божидар Божанов.



По негови думи вотът е бил подкрепен от АПС и МЕЧ.



"Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, очакваме да има по-голяма избирателна активност, която да удави всичките купени гласове на Пеевски", каза Божанов.



Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова лидера на "ДПС-Ново Начало" да "спре да си играе с етническата карта на страната.



Да спре да използва българските турци и роми като жив щит в опит да се спаси от изкарване от общественополитическия живот на България. В събота си събира областните координатори и кметове на София, за да дава квоти и да организира контрапротест. Това не трябва да се случва", подчерта Мирчев.



По-рано премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вота.