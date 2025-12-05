ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета "Желязков"
"Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим". Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.
"Ако правителството не подаде оставка в деня на обсъждане на вота, което най-вероятно ще бъде или вторник, или сряда, ще свикаме още по-голям протест", каза още той.
"Очакваме всяка една политическа сила с поне малко политически инстинкт, да подкрепи вота, защото управляващите губят подкрепа с всяка минута, в която стоят на власт и обслужват Пеевски", допълни Божидар Божанов.
По негови думи вотът е бил подкрепен от АПС и МЕЧ.
"Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, очакваме да има по-голяма избирателна активност, която да удави всичките купени гласове на Пеевски", каза Божанов.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова лидера на "ДПС-Ново Начало" да "спре да си играе с етническата карта на страната.
Да спре да използва българските турци и роми като жив щит в опит да се спаси от изкарване от общественополитическия живот на България. В събота си събира областните координатори и кметове на София, за да дава квоти и да организира контрапротест. Това не трябва да се случва", подчерта Мирчев.
По-рано премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вота.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 69
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 23 мин.
-1
преди 51 мин.
+1
преди 1 ч. и 35 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Две нови марки китайски автомобили стъпват в България
11:41 / 05.12.2025
Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с ...
11:32 / 05.12.2025
БКЗП: Черната златка нанася масови и необратими щети върху овощни...
11:00 / 05.12.2025
Гард на НСО спаси живота на мъж във фитнес зала
10:52 / 05.12.2025
Омбудсманът сезира БНБ за проблемен достъп до стартовите комплект...
10:53 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS