|Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска височина
Звездният гост тази година е легендарния италиански слаломист Джорджо Рока!
50-годишният ас в ските е един от петимата с по 5 поредни победи на слалом в Световната купа. С такова постижение могат да се похвалят още Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер. Рока печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за Световната купа и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той заема десета позиция. Роденият в Шур (Швейцария) алпиец има от Световни първенства 2 бронзови медала на слалом - Санкт-Мориц през 2003 и Бормио през 2005. Рока има и трето място в Комбинацията през 2005г. По-слабо се е представял само на Олимпиадата, където върхът му е петото място в комбинацията от игрите в Торино през 2006г.
По традиция за откриването на сезона в Банско, Рока ще е в компанията на 5-кратния носител на голямата Световна купа Марк Жирардели. Двамата ще са лидери на отборите на шампионите, които ще карат паралелен слалом.
Очакваме ви за “Влез в отбора на шампиона" и “Ловци на съкровища" горе, но регистрацията за участие е на Бъндеришка поляна!
В събота, 13.12.2025 ще се продават само билети за кабината, които ще важат и за всички съоръжения, които са отворени в Ски зона Банско.
Цените за 13.12. и от 14.12. можете да видите тук: https://www.banskoski.com/bg/page/ceni
Надяваме се нашите гости да проявят разбиране, ако се наложи поради метеорологични условия и/или състояние на терена работното на време на Ски зоната бъде съкратено! Според прогнозата в събота ни очаква хубаво и слънчево време.
