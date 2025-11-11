ЗАРЕЖДАНЕ...
|От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
Според новите поправки, пътник, на когото не са възстановени парите за билет или е бил принуден да ползва друг транспорт, ще има право на компенсация между 50 и 100 лева. При блокирани влакове превозвачите ще са задължени да осигурят хотел и храна. Ако това не бъде направено, ще се налага глоба от 2700 до 6750 лева.
"Компенсации се предвиждат за закъснения над 90 минути. Всички, които досега са подали искане при изпълнени условия, са получили компенсации“, заяви транспортният министър Гроздан Караджов, цитиран от NOVA.
Една от причините в момента да не се изплащат обезщетения е, че едва една трета от железопътната мрежа е подменена.
"Темпът, с който трябва да продължим, е минимум по 150 километра обновена железопътна мрежа годишно“, уточни генералният директор на НКЖИ Александър Вецков.
Пътниците се оплакват, че най-често с големи закъснения пристигат влаковете за София и Бургас. Много от тях са изпускали прекачвания и дори полети, като разходите им не са били възстановени.
