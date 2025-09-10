ИЗПРАТИ НОВИНА
Опит за измама с 5 млн. лева: Държавата предотврати удар срещу голям инвеститор у нас
Автор: Ваня Кузманова 14:12
© Булфото
"Предотвратихме удар срещу голям инвеститор у нас", заяви на брифинг в МС правосъдният министър Георги Георгиев.

По думите му става въпрос за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, която дава поминък на над 90 служители, която изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро. 

"През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията. Нашите действия - на правителството, на иституциите и на съдебната система чрез инстанционния контрол, в крайна сметка доведоха до предотвратяване на ощетяването на компанията в особено големи размери", посочи Георгиев.

Министърът каза, че случаят стига до Районния съд в Козлодуй, където след отвод на двама съдии, трети магистрат издава заповед за незабавно изпълнение.

"Впоследствие, след нарушения и от страна на частен съдебен изпълнител, сумата е запорирана. Предлагам на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания – отнемане на правоспособността за срок от три години на помощник-нотариуса в София. В крайна сметка сумата от 5 милиона лева беше освободена, а компанията може спокойно да продължи дейността си в България", допълни Георгиев.


