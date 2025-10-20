ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
Дейностите ще се изпълняват между 119-и и 147-и км в двете платна на движение, като поетапно ще се стеснява активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата, като е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание.
Агенция "Пътна инфраструктура" водачите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
