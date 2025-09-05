ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов инцидент на АМ "Тракия", задръстването е сериозно
След това движението се отпушва и трафикът вече е нормален.
По-рано ви съобщихме, че на изхода на столицата движението е интензивно и автомобилите се движат много бавно. Днес доста хора напускат града заради празниците, а инцидента също така допринася за задръстването.
Шофирайте внимателно.
