Николай Нанков от ГЕРБ в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Областният координатор на ПП в Хасково и председател на "ВиК Холдинг“ е човекът, когото служебният премиер Гюров търси. Разпореждането към управителите на ВиК дружествата за повишаване на цените на водата идва лично от Лозев и е от вчера", уточни Нанков.
"Длъжен ли съм да ви казвам откъде имам тази информация?", попита журналистите Нанков.
