Премиерът Андрей Гюров свиква днес работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет.

Теми на срещата ще бъдат множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.