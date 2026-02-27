От 1 март за един кубик вода в Пловдив и областта вече ще плащаме по 1.91 евро с ДДС или 3.73 лева. Ето какво съобщиха по този повод от ВиК Пловдив:С Решение №Ц-36 от 19.12.2025 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране бяха обявени актуализирани цени на ВиК услуги в страната, одобрени за прилагане от 1 януари 2026 г. Промяната на цените на ВиК услугите е в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за ВиК услуги, с оглед обезпечаване разходите на дружеството. Въвеждането на новите цени беше отложено с цел за да се осигури по-плавен преход при приемане на еврото за официална валута в страната.През 2025 г. дружеството инвестира 9 077 000 (девет милиона и седемдесет и седем хиляди) лева собствени средства в подобряване качеството на ВиК услугите в област Пловдив, което е с над 500 000 (петстотин хиляди) лева повече, спрямо одобрения от КЕВР бизнес план на дружеството за периода 2022-2026 година.За 2026 година “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив предвижда изграждане на система SCADA за водоемите в район Хисаря и район Кричим. Предвидена е подмяна на помпени агрегати в цялата област с по-висока енергийна ефективност от настоящите. Планиран е ремонт на два броя напорни резервоара – в Кричим и в Перущица, също така подмяна на водопроводни мрежи в гр.Куклен с обща дължина ок. 1 800 м., с.Брестник с дължина ок. 1 100 м., с.Браниполе с дължина ок. 1 700 м., подмяна на съществуващ тласкателен “Водовод 2" – ПС “Север“ и тласкателен водопровод от ПС “Брестовица – Нова" до ПС “Брестовица 2". Предвидените инвестиции от ВиК-оператора за 2026г. по инвестиционната програма са с над 1,5 млн. лв. повече от тези, предвидени през 2025г.Промяната на цените на ВиК услугите е в изпълнение целите и указанията на Националния борд по водите, изискванията на регулатора и одобрената инвестиционна програма на дружеството, като основните дейности ще бъдат насочени към почистване и рехабилитация на всички водоизточници (каптирани извори и речни водохващания) и резервоари, както и подмяна на довеждащите водопроводипри които се регистрират големи загуби на водни количества; ще се осъществят съвместни дейности с общините на територията на област Пловдив за изграждането на нови допълнителни водоизточници/нови водоеми на места, за които има ясно изразен коефициент на неравномерност при консумацията на питейна вода, с цел да се избегне режимното водоснабдяване; съвместно с МРРБ ще бъде планирано участие на експерти от ВиК-оператора в независими екипи, които ще следят за нерегламентирано използване на питейна вода от водоснабдителната система.Новите цени ще бъдат отразени във фактурите, издадени след 1 март 2026 г., съобразно отчетния период на съответния клиент.“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ще продължи да полага всички усилия за подобряване качеството и надеждността на предоставяните услуги и благодари за Вашето разбиране и сътрудничество.