|Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
На място има засилено полицейско присъствие, служители на ГДНП и криминалисти.
Припомняме, че съпруга на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Тежкото престъпление е станало около полунощ.
Жената е починала от остра кръвозагуба. Тя е имала порезна рана в областта на шията.
На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.
Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.
Очаквайте подробности!
