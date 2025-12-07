Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

© Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри единодушно проекта за бюджет на ДОО. Това стана ясно след заседанието днес.



По-рано министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че социалните разходи и придобивки за хората се запазват.



Минималната работна заплата се покачва и от 1077 лева става 1213 лева - 620,20 евро. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро. За ДОО от 1 януари 2027 г. се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта.