ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|На проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг
Според прогнозата за времето на НИМХ минималните температури в повечето места днес ще бъдат между минус 1 и 4 градуса. Към 14 часа ще бъдат от минус 4 градуса в северозападните райони до 5–7 градуса в югоизточните. За София - от нула до 2 градуса. При жълт и оранжев код хората трябва да внимават с дейностите на открито, като трябва да се имат предвид възможни заледявания. При оранжев код може да има смущения на наземния, релсовия и въздушния транспорт, информират от НИМХ.
На проходите "Шипка" и Хаинбоаз вали сняг. Пътната настилка е заснежена и обработена, съобщиха пред БТА от областното пътно управление в Стара Загора.
На прохода Хаинбоаз вали по-интензивно, а температурата е минус два градуса. На другия старопланински проход е малко по-студено и температурата е минус три градуса. И на двата прохода, които свързват северна с южна България в област Стара Загора, работят по две снегопочистващи машини.
По-тежка е обстановката в района на Арчар, Видинско, съобщават от Meteo Balkans. Там има натрупан сняг и километрични задръствания от автомобили.
Пътните настилки на двете магистрали "Тракия" и "Марица" в област Стара Загора са мокри, както и голяма част от пътните артерии в областта. Няма въведени допълнителни ограничения за движение.
23 снегопочистващи машини продължават да почистват от снеговалежа и да обработват пътните настилки в Русенско, съобщи зам.-областният управител Георги Георгиев, цитиран от БГНЕС. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са проходими при зимни условия. В село Брестовица, община Борово, има данни за прекъсване на електрозахранването от 04.30 часа тази сутрин.
В повечето общини на област Монтана вали лек сняг, по пътищата на региона чистят 43 машини, като те са проходими при зимни условия. На прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-късият път от София към областите Монтана и Видин, работят четири машини. Пътят е разчистен и е проходим при съобразяване с атмосферните условия.
Фериботната платформа, обслужваща граничния преход "Оряхово - Бекет", временно преустановява работа поради лоши метеорологични условия – силен порив на вятъра и мокър сняг, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция". Платформата се намира на българска територия. Няма изчакващи моторни превозни средства. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на работа ще бъде възстановен.
Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, както и на ГКПП "Калотина" на вход за леки автомобили. През граничния преход "Капитан Петко Войвода - Орменон" няма да бъдат допускани товарни автомобили на вход и изход от България към Гърция. Причината е стачна блокада на гръцка територия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 165
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила...
09:08 / 25.12.2025
Предупредиха за опасно време! Кодът за Пловдив е оранжев
08:25 / 25.12.2025
Президентът Румен Радев честити Коледа на българите
00:09 / 25.12.2025
Пътят през прохода "Петрохан" е заледен!
22:03 / 24.12.2025
Без аптеки на 1 януари 2026 г. заради еврото
21:19 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS