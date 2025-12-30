ИЗПРАТИ НОВИНА
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
Автор: Вилислава Ветренска 12:08Коментари (0)989
© НЗОК
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) започва проверки на отчетени болнични хоспитализации, при които по данни на Националната агенция за приходите (НАП) пациенти са посещавали игрални зали и казина по време на болничния си престой.

Предварителният анализ на данните за първото полугодие на 2025 г. показва над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали, извършени от 3 890 здравноосигурени лица, които по същото време са били отчетени като хоспитализирани.

"Това, което оповестяваме, не е сензация, а резултат от сериозен анализ на данни, предоставени от НАП. Сумата, изплатена за тези хоспитализации, вероятно надхвърля 7 млн. лева, като в нея не са включени разходите за медицински изделия и лекарствени продукти, които ще бъдат изчислени допълнително след приключване на проверките“ заяви подуправителят на НЗОК, проф. Момчил Мавров.

Данните се базират на съпоставка между регистрирани посещения в реални, наземни игрални зали и казина, отчетени от НАП чрез документ за самоличност и информацията за началото и края на хоспитализациите в информационните системи на НЗОК. Това позволява с висока степен на достоверност да се идентифицират времеви и персонални несъответствия.

Справката обхваща близо 90% от лечебните заведения, които имат договори с НЗОК за болнична помощ. Не са включени единствено най-малките болници с минимален пациентопоток. Предварителният анализ показва зависимост между броя на хоспитализациите и броя на установените несъответствия, което свидетелства за неблагоприятно явление, свързано с поведението на определена категория пациенти. Анализът също показва, че има случаи, при които няма как пациентът самоволно да напусне лечебното заведение, тъй като отчетените КП или КПр са свързани с тежки състояния и индикации, вероятно свързани и с интензивно лечение.

На този етап НЗОК не прави изводи за вина, измами или организирани схеми. Данните са основание за започване на проверки, които ще изяснят всички факти и обстоятелства по всеки отделен случай.

"Говорим за данни, които не съвпадат и изискват контрол. Заключения за нарушения и санкции ще бъдат правени едва след приключване на проверките. Целта на предприетите действия е защита на публичния ресурс и подобряване на контрола с възможностите, които дава централизацията на електронните системи“ подчерта проф. Мавров.

Поради законови ограничения и с цел недопускане на внушения по време на проверките, на този етап не се оповестяват имената на конкретните лечебни заведения.

При установяване на отчетена, но неизвършена медицинска дейност, НЗОК ще прилага всички предвидени в закона санкции, включително прекратяване на договори. В случаите, в които бъдат установени данни за нарушения, излизащи извън административния обхват на касата, материалите ще бъдат предоставяни на компетентните органи, включително прокуратурата, за преценка за наличие на данни за престъпление.

Повече четете тук.


30.12.2025 Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност






