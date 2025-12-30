ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност
Коментарът му е свързан с новината, че са констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.
Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.
"Тези данни ги получаваме за първи път, преди не е имало. Може да става въпрос за пациенти, които са изпуснати или са преодоляли контрола на лечебните заведения. В крайна сметка това е проблем на самите изпълнители на болнична помощ. Не мога да коментирам болници, законът забранява, обхващат всички градове. Такива случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност", коментира подуправителят на Касата.
"Това, което е установено е, че в рамките на една хоспитализация, която си има начална и крайна дата и час - това физическо лице е посещавало игрална зала. Там му е извършена регистрация с документ за самоличност. Това трябва да бъде проверено, включително и причините и обстоятелствата. Може да е използван чужд документ на самоличност или да е самоволно напускане на пациента. При всички случаи ще се натъкнем на фиктивни хоспитализации", каза още проф. Мавров.
"Предварителният анализ показва пътеки, при които хоспитализацията се извършва при тежки състояния и индикации. Говорим за първите 6 месеца на 2025 година. Регистрираните данни са около 22 000 случая, а ако говорим за физически лица става въпрос за около 4000 души, а ако говорим за брой случаи като хоспитализации - това са 3890 случая", допълни той.
Защо точно казината
Проф. Момчил Мавров обясни, че там проверката на физическото лице е безспорна и категорична. "Данните му трябва да се снемат по закон съгласно член 10-ти от Закона за хазарта, трябва да се снемат по документ за самоличност, тоест данните, които постъпват за физическото лице в НАП са безспорни и категорични. Затова ние можем да ги ползваме и да засечем присъствието на тези лица по време на хоспитализация извън територията на лечебно заведение", коментира подуправителят на Касата.
Предстои да бъдат проверени данните и за вторите 6 месеца на 2025 година. От НЗОК са категорични, че ще има още подобни случаи. Към момента е рано да се каже колко е ощетена Касата. "Това, което може да се изчисли са на каква стойност са тези хоспитализации, а тя е малко над 7 милиона лева, но в тази сума не влизат медицинските изделия и лекарствените продукти, които се прилагат в хода на лечението, извън цената на клиничната пътека", уточни проф. Мавров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
преди 28 мин.
0
Aнонимен
преди 53 мин.
0
преди 1 ч. и 34 мин.
0
Aнонимен
преди 2 ч. и 26 мин.
+1
Aнонимен
преди 2 ч. и 58 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
14:07 / 30.12.2025
Министерският съвет одобри промени в наредбата за летищните такси...
14:19 / 30.12.2025
Проф. Александрова: Грипът поваля изведнъж
13:01 / 30.12.2025
Мъже на 22 и 24 години са жертвите при тежката катастрофа до Вели...
11:56 / 30.12.2025
НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в бол...
12:08 / 30.12.2025
Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето - около 4,85 евро, а банани...
11:17 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS