Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност
Автор: Вилислава Ветренска 11:40Коментари (5)973
© ФОКУС (Архив)
Не може да се каже, че става въпрос за фиктивни хоспитализации, тъй като може да става въпрос за самоволно напускане на пациенти от лечебните заведения. Това съобщи пред журналисти подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров.

Коментарът му е свързан с новината, че са констатирани сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.

Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от Националната агенция за приходите (НАП), показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.

"Тези данни ги получаваме за първи път, преди не е имало. Може да става въпрос за пациенти, които са изпуснати или са преодоляли контрола на лечебните заведения. В крайна сметка това е проблем на самите изпълнители на болнична помощ. Не мога да коментирам болници, законът забранява, обхващат всички градове. Такива случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност", коментира подуправителят на Касата.

"Това, което е установено е, че в рамките на една хоспитализация, която си има начална и крайна дата и час - това физическо лице е посещавало игрална зала. Там му е извършена регистрация с документ за самоличност. Това трябва да бъде проверено, включително и причините и обстоятелствата. Може да е използван чужд документ на самоличност или да е самоволно напускане на пациента. При всички случаи ще се натъкнем на фиктивни хоспитализации", каза още проф. Мавров.

"Предварителният анализ показва пътеки, при които хоспитализацията се извършва при тежки състояния и индикации. Говорим за първите 6 месеца на 2025 година. Регистрираните данни са около 22 000 случая, а ако говорим за физически лица става въпрос за около 4000 души, а ако говорим за брой случаи като хоспитализации - това са 3890 случая", допълни той.

Защо точно казината

Проф. Момчил Мавров обясни, че там проверката на физическото лице е безспорна и категорична. "Данните му трябва да се снемат по закон съгласно член 10-ти от Закона за хазарта, трябва да се снемат по документ за самоличност, тоест данните, които постъпват за физическото лице в НАП са безспорни и категорични. Затова ние можем да ги ползваме и да засечем присъствието на тези лица по време на хоспитализация извън територията на лечебно заведение", коментира подуправителят на Касата.

Предстои да бъдат проверени данните и за вторите 6 месеца на 2025 година. От НЗОК са категорични, че ще има още подобни случаи. Към момента е рано да се каже колко е ощетена Касата. "Това, което може да се изчисли са на каква стойност са тези хоспитализации, а тя е малко над 7 милиона лева, но в тази сума не влизат медицинските изделия и лекарствените продукти, които се прилагат в хода на лечението, извън цената на клиничната пътека", уточни проф. Мавров.


Aнонимен
преди 28 мин.
0
 
 
Хазартно болни се оказаха болни комарджии
Aнонимен
преди 53 мин.
0
 
 
Сега кой ще връща пари казината или болниците или касата ще плаща на казината
0
 
 
Проверката обхваща физически казина, тоест такива, в които са влизали, а не онлайн.
Aнонимен
преди 2 ч. и 26 мин.
+1
 
 
Най-големите и нагли крадци в милата ни родина са точно лекарите!
Aнонимен
преди 2 ч. и 58 мин.
+1
 
 
Защо не се отчита факта, че има хора, които залагат онлайн от болницата
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

