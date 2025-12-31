ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Адвокат от Пловдив: Фалшиви хоспитализации стават със съгласието на пациента
Автор: Диана Бикова 11:37Коментари (0)235
© Фейсбук
Адвокатът по медицинско право д-р Мария Шаркова от Пловдив обясни в пространен пост как се случва така, че хиляди хоспитализирани са били едновременно и в болница, и в казина:

"Вчера НЗОК съобщи, че е открила хиляди пациенти, които едновременно се намирали в казина и били хоспитализирани.

Съществува една заблуда, че повечето от тях въобще не са знаели за факта, че са приети в болница и че това е станало без тяхно знание.

Със сигурност има и такива случаи - в нашата кантора сме се занимавали с няколко фрапиращи случая. Например две деца бяха "лекувани" от пневмония над 10 пъти, докато всъщност са си у дома, ходят на детска градина и училище и родителите нямат никаква представа, че през това време децата им се водят в болница. Друго дете се е оказало пациент на психиатрично отделение в продължение на 45 дни без родителите му да знаят. В този случай редовната проверка на здравното досие от пациента може да помогне за намаляване броя на такива злоупотреби.

В по-голямата част от случаите обаче подобни фалшиви хоспитализации се случват със съгласието на пациента. Основната причина - достъпът до болнична помощ е много по-лесен от достъпа до извънболнича медицинска помощ. По време на хоспитализация могат да се извършат консултации и изследвания, които или не се заплащат от НЗОК в извънболничната медицинска помощ, или трябва да се чака за тях (заради месечните лимити на направленията), или не могат да бъдат извършени за толкова кратко време.

Такива са и случаите с пациенти, които нямат възможност да си осигурят домашна грижа, а се нуждаят от смяна на превръзки, поставяне на инжекции и други дейности, които спокойно могат да се осъществяват у дома или в извънболничната помощ, но няма условия за това или нямат достъп.

Не са редки и хоспитализациите по чисто социални причини — когато пациентът няма възможност да получава необходимата грижа в извънболнична медицинска помощ и болницата играе роля на "заместваща" липсващите социално-здравни грижи в общността.

В други случаи пациентите са убеждавани от персонала, че състоянието им изисква хоспитализация, макар реално да е възможно лечение и в условията на извънболнична медицинска помощ. В тези случаи хоспитализацията отново се осъществява със знанието на пациента, но той не е информиран за реалното си състояние и за алтернативните възможности.

Всички тези случаи не могат да бъдат предотвратени със смс-и, алармиращи за хоспитализации, нито с контрол от страна на пациента. Определено проблемът няма да се реши и като вдигнем здравната осигуровка - подгряването за което тече от няколко месеца. Причините за тези аномалии се коренят в сериозни дисбаланси и липси на здравната ни система.

Това, което не се разбира съвсем от пациентите, че когато се съгласяват да участват в подобни "схеми", се създава електронен здравен запис за тях и всички вписани диагнози остават в тяхното здравно досие. Същото се случва и когато хоспитализацията е осъществена без тяхно знание и съгласие. Това може да се окаже проблем при сключване на застрахователни договори да речем, както и във всички случаи, в които по някаква причина се предоставят данни за здравословното състояние на съответното лице.

В последния случай субектът на данни има право да поиска коригиране на неточни данни и право на изтриване (право "да бъдеш забравен“), което включва премахване на неверни, неточни, непълни или вече ненужни данни, без излишно забавяне, според GDPR. Такова искане може да бъде отправено до Националната здравноинформационна система, до НЗОК и до самото лечебно заведение.".


Още по темата: общо новини по темата: 2
30.12.2025 НЗОК: Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
30.12.2025 Проф. Момчил Мавров за "хоспитализираните" в казина: Случаите засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през август
06:45 / 31.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни
06:25 / 31.12.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
06:15 / 31.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
06:10 / 31.12.2025
Днес и утре безплатен градски транспорт
04:00 / 31.12.2025
Пожарната с информация за огъня и гъстия, черен дим, който стресн...
17:57 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
България в еврозоната
Преброяване на населението 2021 година
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: