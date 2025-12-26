ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ с предупреждение заради ниските температури
Днес облачността ще се разкъсва и намалява и в следобедните часове главно над много райони от Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от минус 2° в Северна България до 6°-7° в Южна, за София - около 4°.
Над планините облачността ще се разкъса и намалее и около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 175
|
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Няма опасност за жителите на село Гелеменово
23:00 / 25.12.2025
Обявено е частично бедствено положение за село Гелеменово
22:39 / 25.12.2025
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотит...
20:55 / 25.12.2025
Пазарджишко село е наводнено
20:40 / 25.12.2025
Пловдив отбелязва Деня на бащата с празнична акция
20:13 / 25.12.2025
51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната и...
20:01 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS