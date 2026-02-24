ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ: Над страната ще премине студен фронт, ще вали в цяла България
Автор: Десислава Томева 08:04
©
Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще бъде по-често значителна и от северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.

В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд на отделни места с валежи от дъжд. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.


