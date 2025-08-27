ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мъж твърди, че е отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
Автор: ИА Фокус 09:18Коментари (0)703
© NOVA
Васил Михайлов ме потърси, за да му дам всички лихвари. Искаше да превземе Перник. Не съм взимал пари от него, нищо не му дължа. Не съм изпълнявал задачи, възложени от него. Той е искал "такса спокойствие" от хора в града. Това разказа Павел Павлов. Той е човекът, подал сигнал за побой срещу Васил Михайлов, преди прокурорският син да изчезне безследно преди повече от два месеца.

Павел сподели, че е бил заплашен, след като се качил в колата на Михайлов. "Казано ми беше да отида да взема 8000 лева от трето лице, които да се дадат на Михайлов. Аз се бях съгласил, защото заплахи имаше и към семейството ми. Впоследствие обаче се отказах. Не познавах човека, от когото трябваше да взема пари - 9 години съм живял в Англия. Многократно поисках да сляза, но не ми беше позволено. В неговата кола видях оръжия, ножове, палка и мачете. Зад гърба ми през цялото време имаше човек с нож. Васил каза, че ще ми покаже какво може да направи с хора, които му казват "не". Нанесе ми няколко удара в главата и ребрата. Те не са счупени от други хора, на които съм дължал пари. Не знам как успях да избягам от сблъсъка в колата. Опитах да сляза в движение, но той ме задържа, а автомобилът изгасна. Отскубнах се, избягах в гората. Още докато пътувах в колата, видях как идват още хора с мачете. Двама от тях са задържани по случая, разпознал съм ги", разказа мъжът.

Припомняме, че от началото на юни полицията е на крак в опит да открие прокурорския син Васил Михайлов, който е в неизвестност. 21-годишният мъж изчезна, след като неговият съгражданин подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване.

След като беше обявен за общодържавно издирване, Михайлов направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване, като хвърли светлина върху последния случай, в който е замесен. Видеото беше публикувано на 17 юни в канал в YouTube, носещ името "Иван Христов", създаден ден преди това.

Павлов сподели, че след това се е качил на дърво. "Всички тръгнаха да ме търсят, а аз отгоре ги виждах. В този момент писах на сестра ми, защото не можех да говоря по телефона. Чувах как Васил казва да ме наръгат, ако ме видят. Мислех, че ще ме убият. Докато бях на дървото, някой звънна на един от приятелите на Васил и каза, че полицията идва. Заснел съм ги отгоре, когато му дойде времето всичко ще се види. Никога не съм бил приятел на Васил, запознахме се чрез общ приятел. Той е рекетьор, ходи из града при невинни хора и опитва да ги тероризира. Целта му е да всява страх", разказа още Павлов. И категорично отрече да употребява наркотици.

По думите му се говори, Михайлов е забелязан да се разхожда свободно в Перник и да събира пари от хора чрез свой познат.

"Многократно се опита да се свърже с мен, след като започнаха да го издирват. Предложи ми немалко пари, свърза се със семейството ми, но никой не поддаде. Никога не бих се отказал, защото знам какво ми причини. А аз имам близки, които могат да заплатят определена сума, затова имаше интерес да ме рекетира", разкри още мъжът.

Защитникът на Павел - адвокат Зорница Костова, уточни, че поради текущото разследване се налага някои детайли да останат неразкрити засега. "Била е създадена предварителна организация. Целта на Михайлов не е била разговор. Напоследък негов защитник изпраща свидетели по случая, които да бъдат разпитани. Те са подготвени за събиране на доказателства в подкрепа на тезата на защитата. Пострадал свидетел потърси контакт с Павел, за да изнесе данни, че се страхува от Михайлов. Този човек сподели страховете си и оказахме съдействие, за да подаде жалба. В рамките на 24 часа обаче той промени мнението си и даде показания в подкрепа на издирвания", посочи тя. 

По данни на МВР на 12 юни вечерта Михайлов и още един мъж на 22 години нанасят побой и отправят заплахи за убийство към 31-годишен свой съгражданин (бел.ред. Павел Павлов). Според разследващи обаче потърпевшият съвсем не е случаен. В града е познат като човек, който се занимава с лихвари и по първоначални данни дължал пари на Васил. Затова е отведен в гориста местност над града, където по думите му е бил пребит, но успява да избяга и сам подава сигнал на 112. 

Прокурорският син не отрича, че Павлов му дължал пари. "Няма да казвам защо съм му ги дал, но съм бил молен за това – поради вероятно неща, които консумира и цял Перник знае. Говорим за наркотици, говорим за момче, което е комарджия. Има и други лоши навици. Това не е важно, не ми дава право да го удрям", каза още Михайлов във видеото, разпространено в интернет.

В разказа си той обяснява и за "счупените ребра" и "хематоми по лицето" на Павел. Твърди, че три дни преди да се види с него, отишъл пред дома му, защото мъжът му искал още пари. "Качи се в колата ми и ми поиска 2000 лв. Тези пари бяха поредните. Тези 2000 лв. бяха, за да си оправи борчовете при някакви момчета, които са го били. Има много свидетели и видео. Ситуацията става пред заведение. Няма да споменавам имената на момчетата", заяви прокурорският син.

Според него именно тогава Павел му показал, че има счупени ребра, които обаче са били констатирани чак три дни след случая в гората. "Тези счупени ребра се оказва, че са от мен. Така говорят медиите и органите на реда. Предполагам, че той самият не е казвал това", допълва прокурорският син.  

По информация на NOVA от началото на октомври, когато Михайлов напусна следствения арест,  той е поддържал връзка единствено с майка си и сестра си. Никой в града не знае с какво се издържа и как живее.

В началото на октомври 2024 г. Васил Михайлов се завърна в Перник, след като съдът го оправда по обвинението за закана за убийство към бившата му приятелка. Няколко месеца по-късно той получи на първа инстанция 4-годишна присъда за нанасяне на средни и тежки телесни повреди на близо десет души от града. Въпреки това, магистратите го оставиха на свобода с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Образувано е досъдебно производство, а Софийската окръжна прокуратура води разследването.


Още по темата: общо новини по темата: 75
03.08.2025 Издирваният прокурорски син си почива на морето докато МВР го търси?
03.07.2025 Адвокат: Нови записи с прокурорския син показват как иска пари от хора, които не му дължат нищо
23.06.2025 Издирваният прокурорски син Васил Михайлов ще се предаде
19.06.2025 Какво издадоха кадрите от видеото на прокурорския син
19.06.2025 Майката на Васил Михайлов: От мен няма какво да научите!
19.06.2025 Бащата на прокурорския син Васил Михайлов проговори
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Адвокатката на Паскал: Екстрадирането му трябва да се случи в рам...
09:13 / 27.08.2025
Ентомолог: Комарът е най-опасното животно за хората
09:00 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше ...
08:43 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попи...
08:41 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на ...
07:51 / 27.08.2025
На днешния ден почитаме двама светци
07:50 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: