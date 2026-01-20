ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж се опита да плати сметката си за вода с фалшиви 100 евро
По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Установен извършителят на деянието, като той е направил пълни самопризнания и е задържан за срок до 24 часа в РУ - Берковица.
Съпричастност към извършеното деяние има и друг 38 г. мъж от с. Замфирово. Той е установен на 19 януари 2026 г. в гр. Монтана. При извършената проверка в него са установени 3 бр. неистински банкноти с номинал по 100 евро. Задържан е за срок до 24 часа в РУ - Монтана.
В хода на досъдебното производство е установен и брат му на 37 г. от с. Замфирово, че съхранява 1 бр. неистинска банкнота с номинал от 100 евро, придобита от него, която е предал с протокол за доброволно предаване. По случая продължава РУ-Берковица.
