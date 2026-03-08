Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Моторист е загинал при удар в камион край Сандански, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.

Тежкият инцидент е станал днес около 12,13 ч в района на село Катунци.

По първоначална информация мотоциклетист е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил.

Бил е транспортиран, за да му бъде оказана медицинска помощ в МБАЛ - Сандански, където е починал.

Самоличността му се установява.