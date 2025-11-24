Млад шофьор от Раковски изгоря в кабината на тир!

© Илюстративна снимка Тежък инцидент със самозапалил се ТИР е станал до хасковското село Горно Войводино. Шофьорът е загинал, съобщиха от полицията в Хасково.



Сигналът е получен в 05:05 часа тази сутрин. Влекач е излязъл от платното, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.



От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.