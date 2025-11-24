ЗАРЕЖДАНЕ...
|Млад шофьор от Раковски изгоря в кабината на тир!
Сигналът е получен в 05:05 часа тази сутрин. Влекач е излязъл от платното, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.
От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.
