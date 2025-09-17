© Facebook Пътната безопасност е кауза не само на органите на реда, но и на чисто човешките разбирания за сигурно и безпроблемно пътуване по пътищата на страната. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов, коментирайки видеото, което се разпространи в социалните мрежи от по-рано за спрян рисков водач на АМ "Тракия".



Митов обясни, че спазването на етичните норми за толерантно поведение е грижа на МВР, държавните и неправителствени организации и на цялото общество.



"Проявите на неуважение и грубо нарушение на законовите норми ще бъдат преследвани без компромис. Поздравления за служителите на ОДМВР - Пазарджик", допълни той.



"Фокус" припомня, че на видеото, става въпрос са спрян рисков водач на АМ "Тракия", който в продължение на няколко километра засичал и притискал другите участници в движението, а накрая предприел опасно изпреварване в аварийната лента, съобщават от Европейския център за транспортни политики.



