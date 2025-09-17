ИЗПРАТИ НОВИНА
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
17:29
©
"Благодарим на служителите на ОДМВР-Пазарджик за професионалната реакция и бързата намеса!

Днес на АМ "Тракия“ беше спрян рисков водач, който в продължение на няколко километра засича, притиска другите участници в движението, а накрая дори предприе опасно изпреварване в аварийната лента.

Подобно поведение създава огромна опасност за всички участници в движението. В крайна сметка беше спрян от патрул. Подавайте сигнали без да се притеснявате. Резултат има", съобщиха от Европейския център за транспортни политики.

Автомобилът на въпросния водач е с пловдивска регистрация, става ясно от видеото.








