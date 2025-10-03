© Фокус Призив към хората - да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнози ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени времето. Това каза пред журналисти в Бургас вътрешният министър Даниел Митов.



"Точна бройка на хората, които не са се евакуирали, не мога да кажа. Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, уточни той.



Патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата, коментира още министърът.



Няма хора в неизвестност, категоричен бе той. "Спасени са много хора днес", допълни Митов.



Припомняме, че по-рано вътрешният министър каза, че вече жертвите след потопа в "Елените" са 3. Мъж, който е бил граничен полицай, е загубил живота си.



