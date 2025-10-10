ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
"100% от бързите влакове вече се обслужват от локомотивите Siemens Smartron. Това е поредна важна крачка към постигането на съвременен и екологичен железопътен транспорт", каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който въведе днес в експлоатация три нови електрически локомотива Siemens Smartron.
"Новите машини са кръстени на български личности, които имат принос към железницата - Георги Икономов, Захари Стоянов и Борис Колчев. Още днес те ще поемат своите дежурства, като два от тях ще се отправят към Бургас, а третият – към Русе“, заяви Караджов.
Вицепремиерът подчерта, че целта на българските железници е да бъдат осигурени нови и надеждни локомотиви. "Такива, които не се запалват, не се повреждат и не изгарят трансформаторите си. Това ще намали закъсненията и ще ги направи значително по-енергийно ефективни“, обясни Гроздан Караджов
Новите машини са част от договор за доставка на 10 локомотива на обща стойност малко над 91 млн. лева. С тях общият брой на локомотивите Siemens Smartron в състава на БДЖ вече е 24, а последният по договора ще бъде доставен преди края на 2025 г. Те са оборудвани с най-съвременни технологии за безопасност на движението, които значително намаляват риска от инциденти.
"Въпреки че преодоляването на предизвикателствата в железопътния сектор е сложен процес, ние вече търсим варианти за закупуване или наемане на нови пътнически вагони и резервни такива, за да отговорим на нарастващото търсене“, заяви вицепремиерът Караджов.
Той посочи, че до края на годината недостигът на пътнически вагони ще достигне 70 и се разглеждат възможности за кандидатстване по климатичния фонд на ЕС, с цел подобряване на транспортната инфраструктура и намаляване на социалните неравенства в по-бедни региони.
