Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от нови локомотиви Siemens Smartron
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:08
©
На Централна гара - София вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов въведе в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron.

"100% от бързите влакове вече се обслужват от локомотивите Siemens Smartron. Това е поредна важна крачка към постигането на съвременен и екологичен железопътен транспорт", каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който въведе днес в експлоатация три нови електрически локомотива Siemens Smartron.

"Новите машини са кръстени на български личности, които имат принос към железницата - Георги Икономов, Захари Стоянов и Борис Колчев. Още днес те ще поемат своите дежурства, като два от тях ще се отправят към Бургас, а третият – към Русе“, заяви Караджов.

Вицепремиерът подчерта, че целта на българските железници е да бъдат осигурени нови и надеждни локомотиви. "Такива, които не се запалват, не се повреждат и не изгарят трансформаторите си. Това ще намали закъсненията и ще ги направи значително по-енергийно ефективни“, обясни Гроздан Караджов

Новите машини са част от договор за доставка на 10 локомотива на обща стойност малко над 91 млн. лева. С тях общият брой на локомотивите Siemens Smartron в състава на БДЖ вече е 24, а последният по договора ще бъде доставен преди края на 2025 г. Те са оборудвани с най-съвременни технологии за безопасност на движението, които значително намаляват риска от инциденти.

"Въпреки че преодоляването на предизвикателствата в железопътния сектор е сложен процес, ние вече търсим варианти за закупуване или наемане на нови пътнически вагони и резервни такива, за да отговорим на нарастващото търсене“, заяви вицепремиерът Караджов.

Той посочи, че до края на годината недостигът на пътнически вагони ще достигне 70 и се разглеждат възможности за кандидатстване по климатичния фонд на ЕС, с цел подобряване на транспортната инфраструктура и намаляване на социалните неравенства в по-бедни региони.


Още по темата:
09.10.2025 Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
09.10.2025 Новият електрически влак Alstom Coradia Stream мина през Пловдив
27.09.2025 Инцидент с бързия влак Варна - София
19.09.2025 Минимум 7 часа ще се пътува с директния влак от Пловдив до Русе
31.08.2025 Карбовски: Идиоти? Не. Крадци!
29.08.2025 Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
Още новини от Национални новини:
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие ...
14:27 / 10.10.2025
Желязков за Елените: Алчността на бизнесмени и чиновници е взела ...
13:33 / 10.10.2025
Делото "Дебора" в Пловдив отново предизвика напрежение в залата
12:27 / 10.10.2025
Гуцанов против отмяната на почивните понеделници: Да не се правят...
12:16 / 10.10.2025
Росен Желязков: Не става въпрос за ограничаване свободата на слов...
12:09 / 10.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е ...
11:26 / 10.10.2025

Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
