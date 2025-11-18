© Фокус Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод писмото на Деница Сачева до него, предаде репортер на "Фокус".



Припомня ме, че зам.-председателят на ГЕРБ съобщи за предложението на управляващите коледните надбавки да бъдат уредени със закон.



"Има сериозна логика в това, което е заложено в нейното искане, и ще разгледаме писмото. Разбира се, това изисква доста работа и не може да бъде направено от днес за утре“, добави социалният министър.



По думите му вече е пуснато писмо до НОИ относно този въпрос. "Знаете, че в най-тежката ситуация, дори пролетта, имаше великденски надбавки, така че и тук също ще намерим решение", каза Гуцанов.



Той коментира предложението и на председателя на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за коледни добавки. "Приветствам всяко предложение в тази насока. Ние сме длъжници на най-уязвимите групи, каквито са пенсионерите. Нека видим всички разчети и ще видим какво можем да направим. Това е начин хората да усетят, че държавата - в лицето на Народното събрание и правителството, мислят за тази уязвима група - пенсионерите", заключи министърът.



