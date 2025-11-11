ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: В края на ноември у нас навлизат студени въздушни маси от север
Автор: Илиана Пенова 18:35Коментари (0)230
©
Последните данни от модела GFS (WXCharts) показват, че към средата на ноември 2025 г. полярният вихър остава добре оформен, но започват да се забелязват ясни признаци на структурни промени в стратосферата. На картите за 12, 17 и 26ноември ясно се вижда, че студеното ядро (в лилаво) продължава да доминира над Арктика, но около него вече се оформят зони на затопляне и повишено налягане, особено над Канада, Аляска и Сибир. 

Това означава, че макар вихърът все още да е силен, атмосферната динамика се измества – започват да се появяват първите условия за блокиране на циркулацията и потенциално отслабване на вихъра в края на месеца, пише Meteo Balkans.

Какво показва картата

Картата от 10 hPa ниво (около 30 км височина) представя температурите в стратосферата, където се формира и поддържа полярният вихър.

Централната зона на Арктика все още е изключително студена (–80 °C до –75 °C), което означава, че вихърът не е напълно нарушен.

В същото време, над Аляска и Сибир (Русия)  се вижда обширна зона на затопляне (в оранжево), съчетана с високо налягане ("H“).

Друга зона с високо налягане се развива над Иран, което е класически признак за двойно блокиране – процес, който често предхожда по-сериозни промени в циркулацията.

Този тип конфигурация — силен център на ниско налягане над Арктика (L) и антициклонални зони от двете му страни — често е предвестник на последващо отслабване или разкъсване на вихъра.

През следващите дни зоната с високо налягане ("H“)  ще се измести към Канада и САЩ, а зоната с ниско  ("L“) над Европа и Европейска Русия. 

 

Какво означава това за времето през следващите седмици

Ако тенденцията на затопляне в стратосферата продължи, през последната седмица на ноември и началото на декември може да се очаква:

Промяна в циркулацията на въздушните потоци в Северното полукълбо;

Повишен риск от арктични нахлувания към умерените ширини — особено в Европа и Северна Америка;

Формиране на студени вълни над Източна и Централна Европа, които в последствие ще достигнат и Балканите.

 

Прогноза за Балканите и България

За нашия регион това развитие е сигнал за постепенно пренареждане на атмосферната картина.

Втората половина на ноември или към края на месеца вероятно ще остане по-умерена, но в края на месеца и началото на декември има голяма вероятност да навлязат по-студени въздушни маси от север и североизток.

Това може да донесе:

Първи по-сериозни застудявания и нощни мразове в низините;

Повишена вероятност за снеговалежи в Северна България, планините и високите полета;

По-динамично време с кратки затопляния, но и възможни резки застудявания.

 

Анализ: зимата "се подготвя“ в стратосферата

Макар на пръв поглед условията все още да изглеждат стабилни, атмосферата над Арктика вече показва ранни признаци на пренастройване.

Ранното затопляне в стратосферата и началото на блокиращи процеси в Атлантика често предвещават по-активен зимен модел няколко седмици по-късно.

Ако тенденцията се запази, декември 2025 може да започне с типично зимно време, със студ и сняг в голяма част от Балканите.

 

Полярният вихър все още е на своята арктическа сцена, но актът на промяната вече е започнал.

Топлите вълни от Атлантика и Русия атакуват стратосферата, а това обикновено е първият сигнал за по-сурови зимни условия в Европа.

За България и региона това означава, че краят на ноември може да донесе първите реални зимни признаци, а декември – шанс за ранно и снежно начало на сезона.

Януари 2026 – Потенциал за по-трайна зима

Ако отслабването на полярния вихър продължи, моделите предполагат, че студените блокировки ще се задържат. Това би означавало по-дълги периоди с отрицателни температури, особено в северните и вътрешните части на страната. Сняг и студ могат да се редуват с кратки затопляния от Средиземноморието.

Анализ на Severe Weather Europe

Очаква се рядко ранно явление на Sudden Stratospheric Warming (SSW), което ще наруши циркулацията на Polar Vortex. Това ще доведе до значително застудяване и снеговалежи през декември 2025 г., най-вече в Съединените щати и Канада. За Европа сигналите са налични, но засега по-слабо изразени — най-вероятно в северна и централна част на континента.

Или накратко:

Късна есен с рязко застудяване →

Активен зимен старт през декември →

По-студен и снежен януари от обичайното.

В края на месеца полярният вихър започва да отслабва в стратосферата, което ще доведе до пренареждане на атмосферната циркулация над Европа. Това означава, че след сравнително мекото начало на ноември, температурите ще се понижат, особено след 20–25 ноември. Възможни са първи сняг и студени нахлувания в Северна България и по високите полета.


