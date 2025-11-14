МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

© Името на особения управител на "Лукойл'', предложен от Министерски съвет, е Румен Спецов. Това заяви министърът на икономиката Петър Дилов след спешно свикания съвет по сигурността от премиера Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".



По думите на министъра Спецов отговаря на всички законови изисквания.



"Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура", каза Дилов.



От своя страна министърът на правосъдието Георги Георгиев заяви, че чакат одобрението на САЩ и Великобритания.



Румен Спецов в момента е изпълнителен директор на Националната агенция по приходи (НАП).



"Фокус" припомня, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква да получим дерогация, както и че ще стане ясно името на особения търговски представител в "Лукойл Нефтохим“.