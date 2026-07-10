Правителството предлага ново ограничение на разходите в държавната администрация, което ще засегне средствата за празнични, развлекателни и спортни събития за служителите.

Според проекта на държавния бюджет за 2026 г., който в момента се разглежда на първо четене в парламентарните комисии, администрациите трябва да преустановят планирането и изразходването на служебни средства за коледни и новогодишни тържества, фирмени празненства, спортни прояви и други събития с неслужебен характер.

Предложението е част от мерките за ограничаване на бюджетните разходи и показва, че политиката на икономии няма да се изчерпва само със средствата за възнаграждения.

Ако текстът бъде окончателно приет, държавните служители няма да могат да разчитат на финансирани от бюджета коледни и новогодишни тържества и други подобни инициативи.

Към момента няма публично достъпна информация за размера на средствата, които държавните институции отделят за подобни мероприятия. Поради тази причина не може да бъде направена точна оценка дали мярката ще има съществен ефект върху бюджетните разходи или представлява по-скоро символичен ход за демонстриране на финансова дисциплина.