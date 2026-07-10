Проф. Иво Христов: Не може модел, изграждан 36 години, да бъде разрушен за месец-два

Олигархичният модел в България не може да бъде демонтиран за месец или два, защото това би означавало разрушаване на цялата конструкция на българската постсоциалистическа държава. Това заяви проф. Иво Христов в предаването "Лице в лице“.

По думите му моделът е изграждан в продължение на 36 години и няма политическа или обществена сила, която да има интерес от неговото радикално премахване.

"Не може нещо, което е изграждано 36 години, да бъде разградено за един месец или два. Това означава да бъде разрушена цялата конструкция на българската постсоциалистическа държава след 1989 година. И от това вече никой няма интерес, колкото и да е странно“, заяви той.

Според проф. Христов интерес от запазването на съществуващия модел имат както българските елити, така и западните партньори на страната.

"Нямат интерес елитите, които са основните бенефициенти на този модел. Нямат интерес нашите западни партньори, които имат нужда, въпреки официалната риторика, от държава, която лесно се управлява – с корумпиран елит, който може да бъде държан на къса верижка. От трета страна, вътре в страната няма социални групи и виталност, които да могат да обърнат този олигархичен модел“, каза той.

По думите му България, както и други държави от бившия Източен блок, се намира в предварително определен геополитически "коридор на възможностите“, формиран след края на Студената война.

"Поради тази причина резки движения извън тези параметри не могат да бъдат правени. Който твърди обратното, е или демагог, или лъжец, или глупак“, коментира Христов.

Според него задачата на всяко българско правителство е в рамките на тези ограничения да защитава максимално националния интерес.

Той отправи критики към предишните управления, като заяви, че те са ограничавали допълнително възможностите на страната.

"Големият проблем на правителството досега беше, че те дори в рамките на тези ограничени външнополитически и геополитически възможности копаеха дъното. Те налагаха още ограничения, много често дори такива, които не се искаха от господарите отвън. Сегашното правителство за първи път се опитва да се движи в рамките на зададените геополитически коридори на възможности. Всички ще имаме полза, ако то успее“, посочи той.

Войната между Русия и Украйна

Проф. Христов изрази мнение, че дипломацията между Русия и Запада остава възможна, но само при промяна на сегашната политика на НАТО.

По думите му отношенията между Русия и Запада трябва да бъдат разглеждани в по-широк исторически контекст, а не само през събитията от 2014 или 2022 година.

"Те трябва да се гледат в една обща причинно-следствена връзка – движението на НАТО на изток, обкръжаването на Русия, опитите за смяна на режима и превръщането ѝ в суровинен придатък“, каза той.

Според Христов към момента няма реална политическа воля за прекратяване на войната в Украйна.

"Аз не виждам някой, който да иска да спре войната в Украйна. Решението за тази ескалация е стратегическо, взето е много отдавна и надхвърля личните желания на отделните лидери“, заяви той.

По думите му крайната цел е отслабването на Русия и включването ѝ като част от западния геополитически блок с оглед противопоставянето на Китай.

Проф. Христов коментира и промените в отношенията между САЩ и европейските съюзници в рамките на НАТО.

Според него Съединените щати постепенно пренасочват стратегическия си фокус към Китай, което води до промени в ролята на европейските държави.

"НАТО 3.0 е разбунтуването на европейската част на НАТО срещу господаря САЩ. Вашингтон има идея за стратегическо изнасяне от Европа, защото разполага с ограничен ресурс, който иска да насочи срещу Китай. Затова европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана“, каза още проф. Иво Христов.