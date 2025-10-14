ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
"Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.
"Възраждане" иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!", пише още Костадинов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
преди 42 мин.
преди 1 ч. и 16 мин.
