Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
Автор: Вилислава Ветренска 19:21Коментари (2)424
©
Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще. Това написа във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото.

"Възраждане" иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!", пише още Костадинов.


Още по темата: общо новини по темата: 1
14.10.2025 Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!






Без правителство преди приемането на Еврото....еб*си таша*а :))) И всички които мразят Радев ще му дадат да направи служебен кабинет - хахахахаха.
Aнонимен
преди 1 ч. и 16 мин.
0
 
 
На кой ни остави Бойкооооо
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков отмени насроченото за утре правителствено заседани...
18:33 / 14.10.2025
Борисов бесен: Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управлени...
17:26 / 14.10.2025
Млад мъж разби с глава вратата на автошкола "Дигси" и се самоуби ...
16:56 / 14.10.2025
Дигитален маркетинг в ерата на AI: Какво работи наистина и какво ...
16:50 / 14.10.2025
Президентът Румен Радев пристига в Пловдив
16:19 / 14.10.2025
Румен Радев наложи вето на измененията в Закона за ДАНС
15:56 / 14.10.2025

