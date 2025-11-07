ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадинов: Новият законопроект за "Лукойл" е кражба
"Хората, които в момента панически се опитват да предотвратат кризата с горивата, която се задава на хоризонта на България, нямат представа какво предстои да се случи след такива евентуални действия", подчерта той.
"Това, което те ще се опитат да направят, е едно към едно с това, което ЕС се опитва да накара Белгия да направи с активите, които са в "Юроклиър" от вече три години насам. Белгия, категорично отказва, защото знае каква ще е обратната реакция. Руската страна е заявила, че ако има нещо подобно с конфискации на нейни активи, без значение на държавни или частни, ще последва реципрочна конфискация на активи в Русия. А България има сериозни в Русия - нещо, което нашите управляващите няма да споделят", каза още Костадинов.
По думите му ако българската държава посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми.
"Освен това "Лукойл" е транслационна компания. Имаме ли представа, че Руската федерация не само ще конфискува тези активи, но ще последват и съдебни дела", заяви лидерът на "Възраждане".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Луко...
10:37 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с шестима загинали
10:30 / 07.11.2025
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата
09:45 / 07.11.2025
Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна ...
09:25 / 07.11.2025
Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 ...
09:00 / 07.11.2025
Президентът ще посети 61-ва Стрямска бригада
08:31 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS