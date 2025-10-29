ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадин Костадинов: Мирише на държавен фалит
Автор: Марияна Стойчева 12:30Коментари (0)632
© Булфото
Този бюджет мирише на фалит. Това заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов по отношения на изтеклите бюджети на НЗОК и НОИ, предаде репортер на "Фокус". 

"Излезе информация, че се предвижда темп на задлъжняване през следващата година с 70 милиона лева на ден, което показва огромното лицемерие на управляващите. Когато Бойко Борисов говори за президента Румен Радев и договора "Боташ", с който държавата задлъжнява с 1 милион на ден, само, че в другия случай правителството на Борисов и Пеевски предвижда задлъжняване с 70 милиона на ден. Това към настоящия момент са само предложения", каза Костадинов и допълни: 

"Бюджетът представлява една фикция. Задлъжняваме с 52 млн. на ден. През следващата година ще бъде по-голямо, може да стигнем и до 70 млн. Държавата ни е в състояние на предфалит, изключително бързо задлъжняване, ние сме трети в света по задлъжняемост в Европейския съюз", каза още той. 

По думите му след влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г. състоянието на финансите ни ще се влоши допълнително. Костадинов посочи още, че България навлиза в дългова спирала,а нейният край е фалит. 

По отношение на оставката на Наталия Киселова той заяви: 

"Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това, което направи БСП спрямо нея, наистина беше много позорно и много нечистоплътно, беше срамно".


Още по темата: общо новини по темата: 60
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025
Огромен ръст на продажбите на автомобили втора ръка
11:07 / 29.10.2025
Макс Баклаян: Хората усещат как парите им се изпаряват
11:32 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Болница "Свети Мина" пред фалит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: