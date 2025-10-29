ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадин Костадинов: Мирише на държавен фалит
"Излезе информация, че се предвижда темп на задлъжняване през следващата година с 70 милиона лева на ден, което показва огромното лицемерие на управляващите. Когато Бойко Борисов говори за президента Румен Радев и договора "Боташ", с който държавата задлъжнява с 1 милион на ден, само, че в другия случай правителството на Борисов и Пеевски предвижда задлъжняване с 70 милиона на ден. Това към настоящия момент са само предложения", каза Костадинов и допълни:
"Бюджетът представлява една фикция. Задлъжняваме с 52 млн. на ден. През следващата година ще бъде по-голямо, може да стигнем и до 70 млн. Държавата ни е в състояние на предфалит, изключително бързо задлъжняване, ние сме трети в света по задлъжняемост в Европейския съюз", каза още той.
По думите му след влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г. състоянието на финансите ни ще се влоши допълнително. Костадинов посочи още, че България навлиза в дългова спирала,а нейният край е фалит.
По отношение на оставката на Наталия Киселова той заяви:
"Ние сме последните хора, които ще защитават Киселова, но това, което направи БСП спрямо нея, наистина беше много позорно и много нечистоплътно, беше срамно".
