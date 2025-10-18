ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Колите на АМ"Тракия" не мърдат!
Ето какво съобщават от АПИ:
Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП. Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 632
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жес...
08:38 / 18.10.2025
Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсионир...
08:42 / 18.10.2025
Голям празник е! Хората се молят за изцеление от болести
08:40 / 18.10.2025
Много дъжд през уикенда, на места ще вали сняг
08:42 / 18.10.2025
10 километра тапа на АМ "Тракия"
20:15 / 17.10.2025
Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
19:23 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS