|Коли полетяха в нива на АМ "Тракия"! Деца и жена са в болница!
"Ситроен", с габровска регистрация, е предприел изпреварване на бургаски "Фолксваген", движещ се в дясното пътно платно. Водачът на втория автомобил, по първоначални данни, е загубил контрол и е блъснал изпреварвания автомобил, с който се превозвали семейство с две деца. От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива.
В болнично заведение са отведени дните деца от фолксвагена, както и пътничка от ситроена. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.
