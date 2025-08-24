ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кола се обърна по таван, има жертва
Автор: Емануела Вилизарова 16:19Коментари (0)680
©
Илюстративна снимка
Тежък инцидент е станал в Монтанско днес следобед.

Малко след 14 часа е постъпил сигнал за самокатастрофирал автомобил. От МВР съобщиха за "Фокус", че шофьорката е загубила контрол над колата си, марка "Тойота", вследствие на което се обръща по таван в крайпътната канавка. За нещастие, жената загива на място.

"Фокус" ви призовава да шофирате внимателно!


Още по темата: общо новини по темата: 590
22.08.2025 Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
22.08.2025 АМ "Тракия" отново се задръсти
22.08.2025 Пожарни сирени и линейка на АМ "Тракия" заради тежка катастрофа
21.08.2025 Катастрофа предизвика голямо задръстване на АМ "Тракия"
20.08.2025 Адвокат: Малолетните под 14-годишна възраст не носят наказателна
отговорност
19.08.2025 Тежка катастрофа край Звъничево
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъп...
14:52 / 24.08.2025
Шарка застрашава живота на най-награждаваното стадо, собственикът...
13:13 / 24.08.2025
Голямата промяна в известна верига за дрехи втора употреба в Бълг...
12:13 / 24.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по ...
11:51 / 24.08.2025
Хванаха шофьора на буса с мигранти от Лозенец! Грузинец е и опита...
12:03 / 24.08.2025
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в...
11:45 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Световна черна хроника
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: