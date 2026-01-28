Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в три аптеки са 6 евро

© Проверки на НАП във Велико Търново след конкретен сигнал за рязко увеличение на цените в закусвалня от януари. Данъчните са съставили 30 акта на търговци от района за необосновано повишение на цените след приемането на еврото. Наложените глоби само в тази част на страната са над 20 000 евро.



Данъчните инспектори влязоха на проверка в павилион за закуски, след като редовни клиенти подали сигнал, че цената за парче пица е значително по-висока.



Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "Сигналът е, че през декември месец парчето пица е струвало 3 лв., а януари цената му е 4 лв."



Ако се докаже, че цената е повишена необосновано, търговецът го грози глоба от 5000 до 100 000 лв. От началото на година продължават да се увеличават сигналите на потребители за неправомерно вдигане на цените.



"Месарлаци, такива работи купувам, месото е поскъпнало."



"Януари месец миналата година купих едни капки за уши, 4,05 лв., а сега в три аптеки проверявах и е 6 евро, 12 лв. Лекарствата не са увеличени с 20 -30%, а в пъти. Срамно е с 300 евро минимална пенсия възрастните как ще си купуват лекарствата."



Над 2000 са сигналите до този момент само в обхвата на Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, половината от тях, свързани с повишаване на цените на стоките в хранителните магазини.



Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "В обхвата на ТД - Велико Търново са съставени 30 акта и са издадени 9 наказателни постановление на стойност над 23 000 евро."



Близо 5000 са вече проверените търговски обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях по сигнал на потребители, пише БНТ.