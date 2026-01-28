ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в три аптеки са 6 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:41Коментари (0)555
©
Проверки на НАП във Велико Търново след конкретен сигнал за рязко увеличение на цените в закусвалня от януари. Данъчните са съставили 30 акта на търговци от района за необосновано повишение на цените след приемането на еврото. Наложените глоби само в тази част на страната са над 20 000 евро.

Данъчните инспектори влязоха на проверка в павилион за закуски, след като редовни клиенти подали сигнал, че цената за парче пица е значително по-висока.

Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "Сигналът е, че през декември месец парчето пица е струвало 3 лв., а януари цената му е 4 лв."

Ако се докаже, че цената е повишена необосновано, търговецът го грози глоба от 5000 до 100 000 лв. От началото на година продължават да се увеличават сигналите на потребители за неправомерно вдигане на цените.

"Месарлаци, такива работи купувам, месото е поскъпнало."

"Януари месец миналата година купих едни капки за уши, 4,05 лв., а сега в три аптеки проверявах и е 6 евро, 12 лв. Лекарствата не са увеличени с 20 -30%, а в пъти. Срамно е с 300 евро минимална пенсия възрастните как ще си купуват лекарствата."

Над 2000 са сигналите до този момент само в обхвата на Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, половината от тях, свързани с повишаване на цените на стоките в хранителните магазини.

Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "В обхвата на ТД - Велико Търново са съставени 30 акта и са издадени 9 наказателни постановление на стойност над 23 000 евро."

Близо 5000 са вече проверените търговски обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях по сигнал на потребители, пише БНТ.


Още по темата: общо новини по темата: 1851
28.01.2026 Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
28.01.2026 Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната
28.01.2026 Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01.2026 Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на левове в евро
28.01.2026 За първи път от години: Курсът на еврото скочи
27.01.2026 Има само две серии евро банкноти и те са еднакви за всички държави, за разлика от монетите
предишна страница [ 1/309 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм!
16:02 / 28.01.2026
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Белащица излиза на протест заради кариерата
Природни стихии
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: