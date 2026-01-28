ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в три аптеки са 6 евро
Данъчните инспектори влязоха на проверка в павилион за закуски, след като редовни клиенти подали сигнал, че цената за парче пица е значително по-висока.
Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "Сигналът е, че през декември месец парчето пица е струвало 3 лв., а януари цената му е 4 лв."
Ако се докаже, че цената е повишена необосновано, търговецът го грози глоба от 5000 до 100 000 лв. От началото на година продължават да се увеличават сигналите на потребители за неправомерно вдигане на цените.
"Месарлаци, такива работи купувам, месото е поскъпнало."
"Януари месец миналата година купих едни капки за уши, 4,05 лв., а сега в три аптеки проверявах и е 6 евро, 12 лв. Лекарствата не са увеличени с 20 -30%, а в пъти. Срамно е с 300 евро минимална пенсия възрастните как ще си купуват лекарствата."
Над 2000 са сигналите до този момент само в обхвата на Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново, половината от тях, свързани с повишаване на цените на стоките в хранителните магазини.
Боряна Джагарова, пресцентър на НАП: "В обхвата на ТД - Велико Търново са съставени 30 акта и са издадени 9 наказателни постановление на стойност над 23 000 евро."
Близо 5000 са вече проверените търговски обекти в цялата страна, като по-голямата част от тях по сигнал на потребители, пише БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1851
|предишна страница [ 1/309 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм!
16:02 / 28.01.2026
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS