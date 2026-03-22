Автор: Елена Николова

30-годишна жена е починала вследствие на катастрофата по пътя Враца - Монтана, потвърдиха от МВР за ФОКУС.



Припомняме, че инцидентът стана този следобед в в района на местността "Балковица", като сблъсъкът е бил между джип и тежкотоварен автомобил.



Жената е пътувала в джипа, управляван от 50-годишен мъж, който загина на място. Тя е била откарана в лечебно заведение, където по-късно за съжаление е издъхнала.