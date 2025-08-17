Катастрофа с петима пострадали затвори главен път край Пазарджик 

© илюстративна снимка Катастрофа с пострадали на пътя между селата Главиница и Радилово затвори главен път край Пазаджик. Това съобщиха за "Фокус" от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.



Имало е челен удар между два автомобила. На място са изпратени полицейски екипи, противопожарен автомобил и две линейки. Сигналът е получен малко преди 18 часа.



Общо 5 души от двете коли са транспортирани в спешното отделение областната болница в Пазарджик. Все още няма данни за самоличността и състоянието на пострадалите.



Пътят в района на инцидента е временно затворен, а автомобилите и в двете посоки се пренасочват през село Капитан Димитриево.